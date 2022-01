Explosão de caminhão em área de mineração deixa pelo menos 17 mortos em Gana

Veículo explodiu após colidir com motocicleta, derrubando prédios e deixando raio de destruição na cidade de Bogoso

Eric Yaw Adjei / ConnectFM/TV3 / AFP Explosão ocorreu após caminhão colidir com motocicleta



Pelo menos 17 pessoas morreram e dezenas de prédios foram destruídos após um caminhão que carregava explosivos utilizados para mineração na cidade de Bogoso, em Gana, colidir em uma moto e explodir na manhã desta sexta-feira, 21. “Um total de 17 pessoas foram, infelizmente, declaradas mortas e 59 feridos foram resgatados”, afirmou em pronunciamento o ministro Kojo Oppong Nnkrumah. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a dimensão da destruição de prédios ao redor do local do acidente, que foram reduzidos a pilhas de concreto. Por causa disso, a expectativa é de que o número de mortos possa aumentar. A polícia pediu para que moradores da cidade saíssem da região para áreas vizinhas e ginásios e igrejas foram abertas para receber desabrigados. “Este foi um incidente realmente triste e trágico. Eu envio, em nome do governo, minhas mais profundas condolências às famílias dos afetados. Espero que os feridos tenham rápida recuperação”, afirmou em pronunciamento o presidente Nana Addo Dankwa.