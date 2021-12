Explosão de caminhão-tanque mata pelo menos 50 pessoas no Haiti

Quase 20 residências próximas ao local da explosão foram incendiadas durante a madrugada com o impacto do fogo

Ilkha/Twitter/Reprodução de vídeo Autoridades estimam que pelo menos 50 pessoas morreram após explosão de caminhão-tanque no Haiti



Pelo menos 50 pessoas morreram e várias ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque na madrugada desta terça-feira, 14, na cidade haitiana de Cap-Haitien, de acordo com um balanço ainda provisório. “Observei entre 50 e 54 pessoas queimadas vivas. É impossível identificá-las”, declarou Patrick Almonor, vice-prefeito de Cap-Haitien, segunda maior cidade do país. Quase 20 residências próximas ao local da explosão sofreram incêndios após o incidente, de acordo com Almonor, o que permite prever um balanço maior de vítimas. “Ainda não temos condições de anunciar detalhes sobre o número de vítimas dentro das casas”, disse. O país mais pobre da América Latina, que enfrenta crises políticas e ambientais agravadas em 2021, também lida com a escassez de combustíveis porque grupos criminosos dominam parte da rede de abastecimento local. O hospital Justinien, para onde foram transportadas muitas vítimas da explosão, está lotado com o fluxo de feridos, muitos deles em estado crítico. “Não temos os recursos para atender as muitas pessoas com queimaduras graves”, afirmou à AFP uma enfermeira. “Temo que não vamos conseguir salvar todos”, disse.

*Com informações da AFP