Explosão em mina de carvão na China deixa ao menos oito mortos

Ficaram presas no subsolo 38 vítimas; 247 pessoas trabalhavam na jazida no momento do incidente

PEDRO PARDO / AFP Os protocolos de segurança da China para jazidas costumam ser flexíveis



Uma explosão em uma mina de carvão na China nesta sexta-feira (22) deixou, ao menos, oito pessoas mortas. Outras 38 vítimas ficaram presas no subsolo da jazida.

Segundo informou a agência oficial de notícias Xinhua, a explosão ocorreu por volta das 8h29 (de Brasília) em uma mina de Liushenyu, na província de Shanxi. Um total de 247 trabalhadores estava no local no momento do incidente, dos quais 201 foram resgatados com vida.

As operações de resgate continuam e “a causa do acidente está sendo investigada”, informou a Xinhua.

Anteriormente, a agência havia informado que os níveis de monóxido de carbono, um gás altamente tóxico e inodoro, haviam “superado os limites” permitidos na mina.

Alguns dos presos no subsolo estavam em “estado crítico”, segundo o informe anterior.

Shanxi, uma das províncias mais pobres da China, é considerada a região mineradora do país.

A segurança nas jazidas no gigante asiático melhorou nas últimas décadas, mas os incidentes continuam frequentes em um setor no qual os protocolos de segurança costumam ser flexíveis.

A China é a principal consumidora de carvão do mundo e a maior emissora de gases de efeito estufa, apesar de instalar capacidade de energia renovável em ritmo recorde.