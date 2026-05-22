Trump considera lançar novos ataques contra o Irã, diz imprensa dos EUA

A avaliação do republicano sobre os rumos do conflito se deu após uma aparente frustração nas negociações de cessar-fogo permanente

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Trump disse nesta sexta-feira (22) que não irá ao casamento do filho por 'circunstâncias relacionadas ao governo'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera lançar novos ataques militares contra o Irã em meio a negociações em andamento para cessar-fogo permanente e a uma aparente frustração do republicano. A informação foi noticiada nesta sexta-feira (22) pela emissora CBS e pelo jornal digital Axios após o líder norte-americano comunicar que não comparecerá ao casamento de seu filho neste fim de semana, devido ao que descreveu como “circunstâncias relacionadas ao governo”.

Os veículos ressaltaram que uma decisão final sobre os novos ataques ainda não foi tomada. Segundo eles, o Paquistão, que atua como mediador entre Estados Unidos e Irã, enviou a Teerã seu comandante militar.

Procurada pela AFP, a Casa Branca não comentou o assunto. De acordo com a CBS, a porta-voz Anna Kelly disse que “o presidente foi claro sobre as consequências caso o Irã não consiga alcançar um acordo”.

Mais cedo, a Casa Branca anunciou mudanças nos planos de Trump para o fim de semana, e que o presidente norte-americano vai permanecer em Washington. Ao retornar de uma viagem ao Estado de Nova York, onde fez um discurso nesta sexta-feira, o republicano não atendeu à imprensa.

Citando duas fontes anônimas, o Axios informou que Trump “se mostra cada vez mais frustrado com as negociações com o Irã nos últimos dias”, e que sua postura mudou de favorecer a diplomacia para se inclinar a ordenar um ataque.

Com base em fontes não identificadas, a CBS informou que integrantes das Forças Armadas e dos serviços de inteligência dos Estados Unidos cancelaram seus planos para o fim de semana prolongado do Memorial Day, devido à possibilidade de ataques.