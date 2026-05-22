Ex-cientista da CIA afirma que EUA conhecem quatro espécies alienígenas

Hal Puthoff disse em um podcast que os corpos foram recuperados de OVNIs acidentados

Reprodução/YouTube The Diary Of A CEO Hal Puthoff disse que 'não teve acesso aos dados, mas acredita nas pessoas com quem conversou'



Ex-cientista da Agência de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês), Hal Puthoff contou que o governo norte-americano recuperou corpos de, pelo menos, quatro tipos de espécies alienígenas em objetos voadores não identificados (OVNIs) acidentados. O relato foi dado em entrevista ao podcast The Diary of a CEO, em 14 de maio.

“Existem, pelo menos, quatro tipos distintos de vida. Eu não tive acesso direto a esses dados, mas acredito nas pessoas com quem conversei ao longo dos anos”, declarou Puthoff.

O ex-cientista da CIA participou do podcast ao lado do cineasta Dan Farah, diretor e produtor do documentário “The Age of Disclosure” (A Era da Revelação, em tradução livre). O filme reúne depoimentos do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de pilotos de caça da Marinha, almirantes, generais, agentes de inteligência e ex-integrantes do governo norte-americano.

Durante o programa, Farah afirmou ter conversado com diversas pessoas “ao longo de décadas” sobre a temática. “[Elas] falaram que foram recuperadas dezenas de aeronaves não humanas acidentadas só nos Estados Unidos”, disse o cineasta ao completar Puthoff.

As declarações reforçam as afirmações feitas anteriormente pelo astrofísico Eric Davis. Ex-consultor do Pentágono, o pesquisador alega a existência das espécies identificadas como “cinzentos”, “nórdicos”, “reptilianos” e “insetoides”. Todos de aparência humanoide.