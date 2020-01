Explosão é ouvida próxima à embaixadas em Bagdá, diz agência

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Região foi palco do bombardeio dos Estados Unidos que matou o general iraniano Qassem Soleimani



Pelo menos três explosões teriam sido ouvidas em Bagdá, no Iraque, no início da noite deste sábado (4) – horário local. A informação é da agência Reuters, que também afirmou que ninguém ficou ferido.

As Forças Armadas do Iraque informaram em nota que vários foguetes atingiram a Praça da Celebração, na Zona Verde, o bairro de Jadryia, e a base aérea de Balad, local que abriga forças norte-americanas a 80 quilômetros ao norte de Bagdá.

O ataque com um foguete na Zona Verde não deixou ninguém ferido. A Reuters aponta que outros dois foguetes atingiram a base militar de Balad. A Agência também relata que uma casa no bairro Jadryian foi atingida e deixou cinco feridos.

Funeral de Soleiman

Também neste sábado, o local recebe a presença de dezenas de iraquianos, que participam do funeral do chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleiman. O militar foi morto na última quinta-feira (2), após ser bombardeado em um ataque aéreo dos EUA, comandando pelo presidente Donald Trump.

As pessoas que acompanham a cerimônia entoam gritos de “morte à América”. Além do general, o corpo do líder da milícia, Abu Mehdi Al Muhandis, que também morreu no ataque, está no mesmo local de velório.