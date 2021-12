Explosão em ônibus deixa pelo menos dois mortos no Afeganistão

Caso foi registrado em Cabul e ainda não teve autoria reivindicada, mas suspeita dos talibãs é de que braço do Estado Islâmico da Ásia Central seja responsável pelo crime

AFP Explosão deixou duas pessoas mortas em Cabul



Pelo menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após duas bombas explodirem no oeste da capital do Afeganistão, Cabul, nesta sexta-feira, 10. De acordo com o Talibã, um dos artefatos foi disparado dentro de um micro-ônibus no distrito Dasht e Barchi e outro no meio da rua, deixando apenas uma mulher ferida. Até o momento, ninguém reivindicou a autoria dos atentados, mas considerando que a região é habitada em sua maioria pela comunidade Hazara, majoritariamente xiita, a maior suspeita é de que o atentado tenha sido cometido pelo Estado Islâmico de Khorasan (Isis-K), braço do EI na Ásia Central. O incidente aconteceu uma semana após mais de 60 pessoas morrerem em uma explosão reivindicada pelo grupo em uma mesquita do norte da província de Kunduz. Os talibãs prometeram acabar com este grupo extremista sunita, rival, com medidas enérgicas contra os esconderijos usados pelos extremistas, especialmente no sul e no leste do país.

*Com informações da AFP