Explosões em suposto ataque de drones deixam pelo menos três mortos em Abu Dhabi

Fogo teria atingido caminhões-tanque e deixado outras seis pessoas feridas nos Emirados Árabes Unidos; outro foco de incêndio também foi registrado no aeroporto local

AFP Possível ataque com drones atingiu caminhões de combustível em Abu Dhabi



Pelo menos três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após três caminhões-tanque explodirem em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira, 17. A suspeita é de que as explosões tenham sido causadas por um incidente ligados a drones, que também teriam sido responsáveis por um incêndio de pequenas proporções no terreno do aeroporto da cidade, que afetou poucos voos e foi controlado rapidamente. De acordo com a polícia, dois dos três mortos são homens indianos e um deles é paquistanês; as pessoas socorridas para hospitais têm ferimentos moderados ou de médio impacto. Segundo a agência oficial de notícias do país, as autoridades investigam as causas do acidente. Os rebeldes houthis, contra os quais Abu Dhabi luta no Iêmen desde 2015, citaram uma “operação militar em larga escala” contra os Emirados.