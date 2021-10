Facebook envia equipe ao centro de dados para corrigir manualmente erros nos servidores

Problemas nas redes sociais de Mark Zuckerberg começaram por volta do meio-dia e afetaram todo o mundo; falha no sistema que redireciona os domínios para os sites pode ter causado a queda

Pixabay Facebook teve paralisação nessa segunda



Facebook, WhatsApp e Instagram estão fora do ar desde o início da tarde desta segunda-feira, 4, e a empresa de Mark Zuckerberg tem trabalhado nas últimas horas para reestabelecer o acesso. Segundo o The New York Times, o Facebook enviou uma pequena equipe até sua sede na Califórnia para corrigir manualmente os erros apresentados nos servidores. O jornal teve acesso a um memorando interno que informa que houve falhas no sistema interno da empresa, incluindo sistemas de segurança, calendário interno e ferramentas de agendamento. Chamadas de telefone celular e e-mails dos funcionários também foram afetados. O memorando diz ainda que a interrupção dos serviços é “um risco ALTO para as pessoas, risco MODERADO para os ativos e um risco ALTO para a reputação do Facebook”. Segundo fontes ouvidas pelo NYT, um ataque hacker está fora de questão pelo alto grau de dificuldade.

Ainda não se sabe o que causou a instabilidade, e a empresa garante que está trabalhando para resolver, embora ainda não haja uma previsão de quando as plataformas voltarão a funcionar. “Estamos cientes de que as pessoas estão tendo dificuldade para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes”, afirmou o Facebook em nota oficial. Na página da rede social consta uma falha de Domain Name System (DNS) – o DNS é o servidor que direciona os usuários aos destinos durante a navegação, e a situação teria ocorrido por um problema nas rotas BGP (protocolos de roteamento de internet), segundo Dane Knecht, da empresa de servidores Cloudflare. O DNS costuma ser comparado com uma lista telefone ou um caderno de endereços da internet, levando os navegadores ao sistema do site que está sendo buscado. Outros serviços de internet sofreram problemas no DNS neste ano e conseguiram recuperar. No entanto, é raro que esse tipo de problema afete gigantes da tecnologia como o Facebook e permaneça sem solução por muito tempo.

Outros aplicativos que precisam da internet também apresentaram problemas. O aplicativo do banco digital Nubank, por exemplo, foi alvo de reclamações de usuários, assim como o Twitter e o Telegram, que demonstraram muita lentidão, embora não tenham parado completamente de funcionar e não se saiba ainda a dimensão dos dados que tiveram. O site DownDetector, que monitora problemas do tipo na internet, registrou um grande número de reclamações também sobre TikTok, Microsoft Teams, Cloudflare, Spotify e Discord, entre outros. Operadoras de telefonia como Vivo, Claro e Tim, no Brasil, e AT&T, Amazon Web Services, T-Mobile e Google nos Estados Unidos, foram alvos de críticas, embora nada as ligue à instabilidade.