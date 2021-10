Usuários relatam instabilidade no Twitter após queda de serviços do Facebook

Site Downdetector, que monitora problemas nas redes sociais do mundo inteiro, apresentou um aumento no registro de reclamações em relação à plataforma às 16h28

Pixabay Usada como “refúgio” por alguns para reclamar da queda das outras plataformas, Twitter também apresentou instabilidades



Horas após o WhatsApp, Facebook, Instagram e até mesmo o Telegram apresentarem instabilidade e ficarem fora do ar, a rede social Twitter, usada como “refúgio” por alguns para reclamar da queda das outras plataformas, também apresentou instabilidades na tarde desta segunda-feira, 4. O site Downdetector, que monitora problemas nas redes sociais do mundo inteiro, apresentou um aumento no registro de reclamações em relação à plataforma às 16h28. Ao todo, 244 pessoas reclamaram da instabilidade no Brasil, número inferior ao registrado no Facebook no começo da tarde, que ultrapassava os 27 mil. Algumas pessoas relatavam que não conseguiam ver mensagens diretas e respostas às publicações. Outras não conseguiam sequer entrar na página inicial da plataforma. As oscilações, porém, não pareciam afetar todos os usuários e ocorreram pouco após o perfil oficial da rede social brincar com a queda das outras plataformas: “Olá literalmente todo mundo”, disse.

Meu Twitter tá começando a ficar lento véi tá demorando pra postar meus tweets e as outras postagens tbm não tão carregando, que seja o fim das redes sociais e das blogueiras amém — La flame & Butera 🌵🤍 (@whois__meee) October 4, 2021

Agora até meu Twitter caiu, não tá carregando a foto de vocês 🙄 — Osmaicon (@osmaicon) October 4, 2021