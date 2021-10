Facebook pode mudar de nome nos próximos dias, diz jornal

Alteração deve focar na ‘construção de um metaverso’ planejado por Zuckerberg e pode ajudar no distanciamento de polêmicas recentes envolvendo a empresa

EFE/SHAWN THEW De acordo com jornal, Zuckerberg planeja mudar nome da empresa



Dona de redes sociais como o Whatsapp e o Instagram, a empresa Facebook estuda mudar de nome nas próximas semanas para refletir um novo caminho traçado pela empresa “na construção de um metaverso”. A informação foi dada por uma fonte ligada à companhia de Mark Zuckerberg ao jornal The Verge. Segundo a reportagem, o CEO planeja falar sobre a mudança na conferência anual da empresa, marcada para o dia 28 de outubro, mas não descarta a possibilidade de explicar a intenção da mudança de nome antes disso. Além do “metaverso”, que deixaria o nome Facebook voltado apenas para a rede social primogênita de Zuckerberg, a mudança na marca serviria como uma forma de distanciar a companhia das polêmicas envolvendo o nome da empresa. No começo deste mês, a ex-funcionária Frances Haugen depôs ao senado dos EUA e falou sobre os efeitos prejudiciais das redes sociais em menores de idade e o interesse de lucro acima da saúde das pessoas. De acordo com o The Verge, representantes da marca foram procurados, mas se recusaram a falar sobre a possível mudança.