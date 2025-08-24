Líder guerrilheiro mais procurado da Colômbia se recusa a se render após prisão do irmão

Iván Mordisco, chefe do grupo dissidente EMC, responsabiliza presidente Petro pelo destino de seus familiares e segue foragido na Amazônia; ele é um dos suspeitos do atentado com carro-bomba em Cali

O líder guerrilheiro mais procurado da Colômbia, Iván Mordisco, afirmou que não pretende se render, apesar da prisão de seu irmão nos arredores de Bogotá. Mordisco comanda o EMC, grupo formado por rebeldes que se afastaram do acordo de paz assinado em 2016 entre o governo e a antiga guerrilha das Farc. O presidente Gustavo Petro o comparou ao barão da cocaína Pablo Escobar.

“Durante o governo de Álvaro Uribe (2002-2010), desapareceram com uma irmã minha e eu não me rendi”, afirmou Mordisco, que, segundo autoridades, está ferido e em fuga pela Amazônia. Na sexta-feira, Petro anunciou a captura de Mono Luis, irmão de Mordisco e responsável por “atividades de narcotráfico, finanças ilícitas e logística” do EMC.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Mordisco afirmou: “Se quiser, acabe com o restante da minha família. Não acredito na Justiça colombiana, mas confio na justiça revolucionária. E este episódio será mais um motivo para lutar pelas mudanças estruturais no país”. Ele responsabilizou Petro pelo destino de seus familiares.

Uma das frentes do EMC é apontada como responsável por um ataque com caminhão-bomba em Cali, na última quinta-feira, que matou seis civis e feriu mais de 60 pessoas. Desde que abandonou as negociações de paz com o governo, em 2024, após um ano de aproximação, os dissidentes intensificaram a pressão contra a força pública.

