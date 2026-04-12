Boca de urna: Keiko Fujimori lidera eleição presidencial no Peru

Projeções apontam que a candidata deve ir ao segundo turno contra Roberto Sánchez ou Rafael López Aliga

STRINGER / AFP Projeções mostram Keiko Fujimori com percentual de mais de 16% dos votos



A candidata de direita Keiko Fujimori lidera as pesquisas de boca de urna com mais de 16% das preferências nas eleições presidenciais deste domingo (12) no Peru, segundo as empresas privadas Ipsos e Datum.

A projeção da Ipsos estima um segundo turno entre Keiko Fujimori e Roberto Sánchez. Já o Datum prevê que a candidata de direita enfrentará Rafael López Aliaga.

As seções eleitorais fecharam às 18h no horário local (20h de Brasília), segundo a Oficina Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), após uma jornada conturbada na qual pelo menos 63 mil pessoas ficaram sem votar devido a problemas logísticos do órgão eleitoral.

*AFP