Febre de bonecos ‘Labubus’ faz Reino Unido suspender venda do brinquedo de pelúcia

A venda dos populares brinquedos de pelúcia conhecidos como “Labubus” foi interrompida no Reino Unido devido à demanda excessiva. Criados em 2015 pelo artista Kasing Lung, esses itens são comercializados pela empresa chinesa Pop Mart, que já arrecadou mais de US$ 2,3 bilhões com suas vendas. A rápida esgotamento dos estoques levou a situações de tumulto, com consumidores enfrentando longas filas e até conflitos. Em resposta a esses incidentes, a Pop Mart decidiu suspender temporariamente as vendas em lojas físicas e em plataformas automatizadas, priorizando a segurança dos clientes.

A empresa está atualmente buscando maneiras de retomar as vendas de forma segura e controlada. No Brasil, os Labubus podem ser adquiridos apenas através de importadoras e revendedores, uma vez que a venda direta não está disponível. Os preços dos Labubus variam conforme a coleção. Por exemplo, a linha “Exciting Macaron” é vendida por US$ 22, enquanto uma colaboração com a Coca-Cola tem um valor de US$ 40. A expectativa é que, com a normalização da situação, a Pop Mart consiga atender a demanda crescente de forma mais eficiente.

