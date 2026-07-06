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Advogado que organizou o próprio velório em vida morre aos 49 anos em MS

Tiago Pitthan tratava um câncer de estômago em estágio avançado desde março de 2024
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Advogado Tiago Pitthan, que morreu no domingo (5), vítima de câncer no estômago em estágio avançado
Advogado Tiago Pitthan, que morreu no domingo (5), vítima de câncer no estômago em estágio avançado Divulgação / Redes Sociais

O advogado Tiago Pitthan, conhecido por organizar o próprio velório em vida, morreu aos 49 anos, em Campo Grande (MS), no domingo (5). Ele estava internado em decorrência de um câncer de estômago em estágio avançado.

A morte foi confirmada por familiares por meio das redes sociais. Antes de falecer, Pitthan publicou um vídeo de despedida no qual afirmou estar em paz e ressaltou que sua vida havia valido a pena.

No dia 30 de maio, o advogado ganhou repercussão nacional ao realizar um evento para reunir amigos e familiares. O “velório em vida” ocorreu em Campo Grande e contou com apresentações musicais de samba, rock e bossa nova.

Na ocasião, Tiago Pitthan afirmou que desejava estar presente na própria despedida para celebrar sua história e ouvir os relatos de pessoas próximas, evitando o clima de tristeza tradicional das cerimônias fúnebres.

O diagnóstico de adenocarcinoma gástrico foi realizado em março de 2024. Após a descoberta de metástases no intestino e no peritônio, a cirurgia curativa deixou de ser uma opção médica. Pitthan passou a receber cuidados paliativos, que incluíam quimioterapia e imunoterapia para controle dos sintomas e manutenção da qualidade de vida.

Durante o tratamento, o advogado manteve atividades de lazer e realizou desejos pessoais, como aprender a tocar guitarra e saltar de paraquedas.

O velório será realizado nesta segunda-feira (6), no Memorial Park, em Campo Grande. Em nota, a família informou que a cerimônia seguiu o desejo de Pitthan de ser um momento de união entre amigos.

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