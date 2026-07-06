Advogado que organizou o próprio velório em vida morre aos 49 anos em MS

O advogado Tiago Pitthan, conhecido por organizar o próprio velório em vida, morreu aos 49 anos, em Campo Grande (MS), no domingo (5). Ele estava internado em decorrência de um câncer de estômago em estágio avançado.

A morte foi confirmada por familiares por meio das redes sociais. Antes de falecer, Pitthan publicou um vídeo de despedida no qual afirmou estar em paz e ressaltou que sua vida havia valido a pena.

No dia 30 de maio, o advogado ganhou repercussão nacional ao realizar um evento para reunir amigos e familiares. O “velório em vida” ocorreu em Campo Grande e contou com apresentações musicais de samba, rock e bossa nova.

Na ocasião, Tiago Pitthan afirmou que desejava estar presente na própria despedida para celebrar sua história e ouvir os relatos de pessoas próximas, evitando o clima de tristeza tradicional das cerimônias fúnebres.

O diagnóstico de adenocarcinoma gástrico foi realizado em março de 2024. Após a descoberta de metástases no intestino e no peritônio, a cirurgia curativa deixou de ser uma opção médica. Pitthan passou a receber cuidados paliativos, que incluíam quimioterapia e imunoterapia para controle dos sintomas e manutenção da qualidade de vida.

Durante o tratamento, o advogado manteve atividades de lazer e realizou desejos pessoais, como aprender a tocar guitarra e saltar de paraquedas.

O velório será realizado nesta segunda-feira (6), no Memorial Park, em Campo Grande. Em nota, a família informou que a cerimônia seguiu o desejo de Pitthan de ser um momento de união entre amigos.