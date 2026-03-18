Fed não altera taxas de juros e aumenta previsão da inflação dos EUA
O Banco Central americano destacou que o impacto da guerra no Oriente Médio na maior economia do mundo é incerta
SAUL LOEB / AFPOs dirigentes do Banco Central elevaram seus prognósticos sobre a inflação
O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve inalteradas, nesta quarta-feira (18), suas taxas de juros pela segunda reunião consecutiva e sem surpresas, e destacou que o impacto da guerra no Oriente Médio na maior economia do mundo é incerta.
“As implicações dos acontecimentos no Oriente Médio para a economia americana são incertas”, escreveu o banco central em um comunicado, após a reunião de seu comitê de política monetária.
Os dirigentes do Banco Central elevaram seus prognósticos sobre a inflação: agora, poderia se situar em 2,7% no fim de 2026. Em dezembro, estimaram a inflação deste ano para 2,4%.
*AFP
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