Fed não altera taxas de juros e aumenta previsão da inflação dos EUA

O Banco Central americano destacou que o impacto da guerra no Oriente Médio na maior economia do mundo é incerta

SAUL LOEB / AFP Os dirigentes do Banco Central elevaram seus prognósticos sobre a inflação



O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve inalteradas, nesta quarta-feira (18), suas taxas de juros pela segunda reunião consecutiva e sem surpresas, e destacou que o impacto da guerra no Oriente Médio na maior economia do mundo é incerta.

“As implicações dos acontecimentos no Oriente Médio para a economia americana são incertas”, escreveu o banco central em um comunicado, após a reunião de seu comitê de política monetária.

Os dirigentes do Banco Central elevaram seus prognósticos sobre a inflação: agora, poderia se situar em 2,7% no fim de 2026. Em dezembro, estimaram a inflação deste ano para 2,4%.

*AFP