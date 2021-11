Filha de Malcolm X é encontrada morta em seu apartamento no Brooklyn

Morte de Malikah Shabazz acontece poucos dias após Muhammad Aziz e o falecido Khalil Islam serem inocentados pelo assassinato de seu pai; a polícia não suspeita de crime

Malikah sua irmã gêmea, Malaak, são as mais novas das seis filhas de Malcolm X e sua esposa Betty Shabazz



A filha do ativista do movimento negro Malcolm X, Malikah Shabazz, de 56 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no Brooklyn, em Nova York, nesta segunda-feira, 22. O corpo de Malikah foi descoberto pela sua filha às 16h40. Segundo informações do New York Post, a polícia não suspeita de crime. Ela e sua irmã gêmea, Malaak, são as mais novas das seis filhas de Malcolm X e sua esposa Betty Shabazz.

Bernice King, filha de Martin Luther King Jr., lamentou a morte de Malikah. “Estou muito triste com a morte de Malikah Shabazz. Meu coração está com sua família e com os descendentes da Dra. Betty Shabazz e de Malcolm X. A Dra. Shabazz estava grávida de Malikah e de sua irmã gêmea, Malaak, quando o irmão Malcolm foi assassinado. Fique em paz, Malikah”, escreveu Bernice em suas redes sociais.

A morte de Malikah acontece poucos dias após Muhammad Aziz e o falecido Khalil Islam serem inocentados pelo assassinato de seu pai. A dupla e um terceiro homem, Mujahid Abdul Halim, foram condenados pela morte de Malcolm X em 1966. Halim admitiu ser um dos assassinos e negou a participação de Aziz e Islam. Nenhuma evidência física ligou os dois à cena do crime e ambos tinham álibi.