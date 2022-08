Animal foi devolvido ao mar em segurança e ganhou um apelido dos moradores: Oscar; autoridades suspeitam que o mau tempo tenha causado a situação

Reprodução/Youtube/SkyNewsAustralia Foca invade casa e sai sem deixar bagunça alguma



Uma mulher, identificada como Jenn Ross, foi surpreendida ao chegar em casa na última quarta-feira, 17. Ela se deparou com uma foca que invadiu sua residência na Nova Zelândia. O animal, que era filhote, disputou território com o gato da família, e venceu, ficou durante um bom tempo no corredor e chegou a descansar no sofá. Tudo isso sem fazer bagunça nenhuma. “Nem pudemos sentir o cheiro da foca, obviamente uma convidada muito boa”, comentou Phil. “E não fez cocô no tapete ou no sofá em que estava sentada, o que foi fantástico”, acrescentou. As autoridades suspeitam que o mau tempo tenha causado a situação. Enquanto tudo acontecia, os filhos do casal estavam no andar superior dormindo, já Phil Ross, o marido, que atua como biólogo marinho, estava trabalhando. Em entrevista ao The Guardian, o homem descreveu como tudo aconteceu. Segundo ele, sua esposa saiu de casa para ir à academia por volta das 6h, e quando voltou para casa às 7h, abriu a porta e “encontrou uma foca bonitinha”. “Ela se assustou um pouco e se arrastou pelo corredor até o quarto de hóspedes”, disse. Ross informou que a foca conseguiu passar por duas abas para entrar na casa. Encantada com o episódio inusitado, Jenn acordou os filhos para poderem ver o novo “animal de estimação”. “Eles acharam legal e muito emocionante”, disse ao The Guardian. “Mas estavam totalmente alheios ao fato de que nem muitos de seus companheiros teriam focas para visitá-los em suas casas”, acrescentou. O animal foi devolvido em segurança ao mar. Ross diz que o mais engraçado de toda essa situação é que ele perdeu seu tempo para brilhar, já que essa “é realmente a única emergência familiar em que seria útil ter um biólogo marinho em casa”, disse ele.