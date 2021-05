Foguete chinês fora de controle volta à Terra e cai em área de oceano

China e Estados Unidos confirmaram que foguete se desintegrou ao entrar na atmosfera e destroços atingiram água na região da península arábica

MATJAZ TANCIC/EPA/EFE Foguete que caiu na Terra foi lançado no dia 29 de abril



O foguete Long March 5B, que pertence à China, estava fora de controle e era monitorado por agências internacionais desde a última semana caiu em uma área de oceano ao voltar à Terra na madrugada deste domingo, 9. Segundo a mídia estatal chinesa, o foguete entrou na atmosfera às 10h24 no horário local (00h24 no horário de Brasília), se desintegrou e toneladas de destroços caíram no mar das Maldivas. Os Estados Unidos, que também acompanhavam a trajetória do transporte desgovernado, confirmaram que o objeto caiu na água, mas se limitaram a informar que ele parou na “península arábica”. Não há registro de pessoas feridas.

A máquina foi lançada em 29 de abril com a missão de levar ao espaço o primeiro módulo da nova estação espacial da China, mas ficou circulando a Terra sem rumo e voltou à atmosfera dentro do período de previsão dos especialistas. Em maio de 2020, uma ocorrência semelhante foi registrada e causou preocupação mundial quando a nação asiática lançou um protótipo do Long March 5B que também perdeu o controle e acabou caindo no Oceano Atlântico. Jim Bridenstine, o administrador da Nasa na época, chamou aquela ocorrência de “muito perigosa” porque o foguete chegou a sobrevoar Los Angeles e Nova York antes da queda.