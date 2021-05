Forte terremoto deixa pelos menos 2 mortos e 17 feridos na província chinesa de Yunnan

Por volta das 21h48 do horário local, houve um tremor principal de magnitude 6,1 seguido de outros abalos menores

Photo by CEphoto, Uwe Aranas Wikimedia Commons A província de Yunnan é particularmente vulnerável a terremotos por estar localizada entre as placas tectônicas da Índia e da Eurásia



Um terremoto de magnitude 6,1 seguido de outros menores atingiu a província de Yunnan, na China, nesta sexta-feira, 21. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor principal aconteceu por volta das 21h48 do horário local (10h48 em Brasília) a uma profundidade de dez quilômetros. As autoridades chinesas afirmaram que pelo menos duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas, apesar do incidente não ter causado danos materiais significativos. A província de Yunnan é particularmente vulnerável a terremotos por estar localizada entre as placas tectônicas da Índia e da Eurásia.

Arranha-céu é evacuado em Shenzhen

Na terça-feira, 18, um arranha-céu de quase 300 metros de altura em Shenzhen teve que ser evacuado após balançar por um motivo ainda desconhecido. A cidade fica a quase dois mil quilômetros de Yunnan, do outro lado da China, e as autoridades já descartaram a possibilidade da oscilação ter sido causada por um terremoto. A agência de notícias chinesa Xinhua afirmou nesta sexta-feira, 21, que o proprietário do edifício determinou que ninguém terá permissão para entrar ali até que a investigação sobre a causa do incidente seja concluída. O SEG Plaza é um dos edifícios mais emblemáticos de Shenzhen e o 212º prédio mais alto do mundo.