A França lançará do ar 40 toneladas de ajuda em Gaza a partir de sexta-feira (1), anunciou nesta terça (29) o ministro das Relações Exteriores francês, quando a fome assola o território palestino, mais de 21 meses após o início da guerra entre Israel e Hamas. A ONU alertou no domingo (27) sobre o nível “alarmante” de desnutrição na Faixa de Gaza, submetida a um cerco de Israel desde o início da guerra, desencadeada pelo ataque do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023 em solo israelense.

Desde domingo Israel autoriza o lançamento de ajuda humanitária sobre Gaza, após declarar uma pausa nos combates com fins humanitários em determinadas áreas do território palestino, onde vivem cerca 2,4 milhões de pessoas. “Vamos organizar a partir desta sexta-feira, em estreita colaboração com as autoridades jordanianas, quatro voos que vão transportar 10 toneladas de mantimentos cada um à Faixa de Gaza”, declarou Jean-Noël Barrot à emissora de televisão francesa BFMTV.

“A via aérea é útil, mas não é suficiente”, acrescentou o ministro francês, que também pediu a reabertura dos acessos terrestres a Gaza, bloqueados pelo Exército israelense.

*Com informações da AFP

