França pode iniciar vacinação gratuita contra Covid-19 no início de 2021

O ministro da Saúde disse que há confiança de que a Pfizer e a BioNtech entregarão os dados referentes aos testes clínicos das vacinas que estão produzindo dentro de três semanas

EFE/EPA/JULIEN DE ROSA A França deve receber 30 milhões de doses da futura vacina contra a Covid-19



Nesta terça-feira, 17, o ministro da Saúde da França, Olivier Véran, afirmou que a expectativa é começar a vacinação contra a Covid-19 de forma gratuita no início de 2021. Em entrevista à emissora de televisão local BFMTV, Véran disse que há confiança de que a Pfizer e a BioNtech entreguem os dados referentes aos testes clínicos das vacinas que estão produzindo dentro de três semanas. A partir daí, elas serão avaliadas pelas agências sanitárias francesas. A Comissão Europeia realizou uma compra conjunta do agente imunológico, sendo que 30 milhões de doses serão destinadas à França. O ministro da Saúde evitou falar sobre a previsão de reabertura dos estabelecimentos comerciais não essenciais e também não respondeu informações veiculadas da imprensa local de que bares e restaurantes deverão ficar fechados até janeiro. “Queremos reabrir as lojas em boas condições, para não termos que fechá-las novamente”, disse Verán.

Bélgica

Na segunda-feira, 16, a Bélgica anunciou que, quando estiverem disponíveis, as futuras vacinas contra a a doença causada pelo coronavírus também serão distribuídas gratuitamente no país. Os cidadãos poderão escolher se desejam ser imunizados ou não, mas o objetivo das autoridades locais é vacinar 70% da população, que é de 11,6 milhões. Assim como a França, o governo belga participou da compra conjunta realizada pela Comissão Europeia.

*Com informações da EFE