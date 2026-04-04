Fronteira entre Iraque e Irã volta ao normal após fechamento por ataques aéreos
O movimento de passageiros na passagem da fronteira entre o Iraque e o Irã voltou ao normal depois de ter sido fechada após ataques aéreos no lado iraniano que mataram um cidadão iraquiano, disseram fontes de segurança e a agência de notícias estatal neste sábado.
Shalamcheh serve como uma das principais rotas para a importação de vegetais e outros alimentos do Irã para o Iraque, segundo comerciantes e funcionários da fronteira. Interrupções prolongada podem afetar rapidamente o abastecimento dos mercados locais.
O Iraque fechou a passagem de fronteira de Shalamcheh com o Irã depois que ataques aéreos do lado iraniano mataram um cidadão iraquiano. Poucas horas depois dos ataques perto de Shalamcheh, as autoridades iraquianas de fronteira também interromperam brevemente o movimento na passagem de Safwan para o Kuweit.
As fontes disseram que pelo menos cinco iraquianos ficaram gravemente feridos nos ataques, que atingiram uma área de recepção de passageiros no lado iraniano. A polícia iraquiana recuperou o corpo de um homem, enquanto os feridos foram levados ao hospital, a maioria em estado crítico.
*Reuters
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