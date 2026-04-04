Fronteira entre Iraque e Irã volta ao normal após fechamento por ataques aéreos

Hussein FALEH/AFP Os viajantes atravessam o Iraque passando por um portão com as imagens dos comandantes assassinados Qassem Soleimani do Irão e Abu Mahdi al-Muhandis do Iraque, na passagem de fronteira de Shalamjah (Shalamcheh) com o Irão, no sudeste do Iraque, em 4 de abril de 2026. Um ataque EUA-Israelense em 4 de abril atingiu o terminal comercial fronteiriço, matando uma pessoa, segundo a mídia iraniana. Após o ataque, o Iraque suspendeu o comércio e o movimento de passageiros através da passagem, informou a Agência de Notícias Iraquiana, citando o chefe da Autoridade dos Portos Fronteiriços. (Foto de Hussein FALEH/AFP)



O movimento de passageiros na passagem da fronteira entre o Iraque e o Irã voltou ao normal depois de ter sido fechada após ataques aéreos no lado iraniano que mataram um cidadão iraquiano, disseram fontes de segurança e a agência de notícias estatal neste sábado.

Shalamcheh serve como uma das principais rotas para a importação de vegetais e outros alimentos do Irã para o Iraque, segundo comerciantes e funcionários da fronteira. Interrupções prolongada podem afetar rapidamente o abastecimento dos mercados locais.

O Iraque fechou a passagem de fronteira de Shalamcheh com o Irã depois que ataques aéreos do lado iraniano mataram um cidadão iraquiano. Poucas horas depois dos ataques perto de Shalamcheh, as autoridades iraquianas de fronteira também interromperam brevemente o movimento na passagem de Safwan para o Kuweit.

As fontes disseram que pelo menos cinco iraquianos ficaram gravemente feridos nos ataques, que atingiram uma área de recepção de passageiros no lado iraniano. A polícia iraquiana recuperou o corpo de um homem, enquanto os feridos foram levados ao hospital, a maioria em estado crítico.

*Reuters