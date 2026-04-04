Iraque fecha principal passagem comercial com Irã após ataques aéreos
Fontes disseram que pelo menos cinco iraquianos ficaram gravemente feridos no bombardeio, que atingiu uma área de recepção de passageiros no lado iraniano
O Iraque fechou a passagem de fronteira de Shalamcheh com o Irã depois que ataques aéreos do lado iraniano mataram um cidadão iraquiano, disseram fontes de segurança neste sábado, fechando uma artéria vital de abastecimento.
A passagem serve como uma das principais rotas para a importação de vegetais e outros alimentos do Irã para o Iraque, segundo comerciantes e funcionários da fronteira. Qualquer interrupção prolongada pode afetar rapidamente o abastecimento dos mercados locais.
As fontes disseram que pelo menos cinco iraquianos ficaram gravemente feridos nos ataques, que atingiram uma área de recepção de passageiros no lado iraniano. A polícia iraquiana recuperou o corpo de um homem, enquanto os feridos foram levados ao hospital, a maioria em estado crítico.
As autoridades de fronteira do Iraque disseram que foram notificadas pelas autoridades iranianas de que o movimento de caminhões e passageiros seria restaurado nas próximas horas, assim que o trabalho nos sistemas de trânsito e passaporte fosse concluído.
Poucas horas depois dos ataques perto de Shalamcheh, as autoridades iraquianas de fronteira também interromperam brevemente o movimento na passagem de Safwan para o Kuweit, depois de relatarem explosões no lado kuwaitiano, disseram as autoridades iraquianas de segurança e de fronteira.
As autoridades acrescentaram que viram drones pairando sobre suas cabeças momentos antes das explosões.
*Reuters
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