Fundador do antivírus McAfee é encontrado morto em prisão da Espanha

Morte foi confirmada horas após país europeu concordar em extraditar norte-americano para responder por evasão fiscal

Gage Skidmore/Creative Commons John McAfee foi encontrado morto



O fundador do antivírus McAfee, John McAfee, de 75 anos, foi encontrado morto na cela em que estava preso em Barcelona, na Espanha, nesta quarta-feira, 23, horas após o país europeu concordar em extraditá-lo para os Estados Unidos para responder por acusações de evasão fiscal. Considerado como “pioneiro” no ramo dos antivírus, ele teria sonegado impostos de mais de US$ 10 milhões (cerca de 50 milhões) arrecadados na negociação de criptomoedas entre 2014 e 2018 e foi preso na Espanha em outubro de 2020. De acordo com o Departamento de Justiça da Catalunha, paramédicos tentaram fazer manobras para ressuscitar o detento, mas ele não resistiu. O posicionamento do órgão afirma, ainda, que “tudo indica” que McAfee tirou a própria vida.