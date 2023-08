Gelo antártico mede 2,6 milhões de km², e está inferior ao período de 1981 a 2010

Instituto Argentino explica que o gelo é formado pela água do mar que congela devido às baixas temperaturas em torno do continente

Arquivo/Agência Brasil Antartica é o continente mais frio, mais seco, mais ventoso e com a maior altitude média do planeta



A extensão do gelo antártico diminuiu 2,6 milhões de quilômetros quadrados inferior comparado à média registrada de 1981 a 2010, segundo informaram, nesta terça-feira, 1°, os cientistas do Instituto Antártico Argentino (IAA). “No ano passado já tinha caído, em valores abaixo da média. Isso não implica que se tenha desprendido um bloco de gelo”, escreveu a IAA nas suas redes sociais. Este esclarecimento responde a informações que circularam nestes dias na Argentina, indicando que a Antártica havia perdido um pedaço de gelo do tamanho da Argentina. O instituto explicou que o gelo marinho antártico é o mar que congela devido às baixas temperaturas em torno do continente, principalmente durante o inverno, e que descongela em grande parte no verão.

En la imagen que mostramos, la línea amarilla representa el promedio de la extensión máxima del hielo marino en la serie de medición entre 1981 y 2010. La superficie blanca es la extensión a la que llegó en estos días. El gráfico es del NSIDC de los Estados Unidos. pic.twitter.com/YL7wd91SOY — Dirección Nacional del Antártico (DNA-IAA) (@dna_iaa) August 1, 2023

Em sua conta no Twitter, o IAA mostrou uma imagem da Antártica – um gráfico do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos (NSIDC, na sigla em inglês) – cercada por uma linha amarela que representa a média da extensão máxima do gelo marinho na série de medições entre 1981 e 2010. A referida linha se encontra por fora da atual superfície branca, que é “a extensão que atingiu nos dias de hoje”. A Antártida cobre uma área aproximada de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, dos quais menos de 1% constituem áreas livres de gelo. É o continente mais frio, mais seco, mais ventoso e com a maior altitude média (mais de 2 mil metros acima do nível do mar) do planeta.