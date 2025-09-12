Governador de Utah chama redes sociais de ‘câncer’ após assassinato de Charlie Kirk

Spencer Cox comentou que o ocorrido o faz lembrar da década de 1960, época marcada pelos assassinatos de figuras políticas como John F. Kennedy e Martin Luther King Jr.

O governador de Utah, o republicano Spencer Cox, culpou nesta sexta-feira (12) as redes sociais, as quais chamou de “câncer”, pelo clima de violência política nos Estados Unidos que, segundo ele, levou ao assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

Na entrevista coletiva concedida para anunciar a prisão do suposto assassino de Kirk, Tyler Robinson, Cox disse acreditar “firmemente” que o episódio de quarta-feira (10) na Universidade do Vale de Utah “é um ponto de virada na história americana” e questionou se era o “fim de um capítulo sombrio” ou o “início de um capítulo ainda mais sombrio”.

Cox comentou que o ocorrido o faz lembrar da década de 1960, época marcada pelos assassinatos de figuras políticas como John F. Kennedy e Martin Luther King Jr., e ressaltou que nos últimos dias, além das imagens do assassinato de Kirk, têm circulado nas redes sociais vídeos do assassinato de uma refugiada ucraniana dentro de um trem em Charlotte, na Carolina do Norte.

“Isso não é bom para nós. Não é bom consumir redes sociais, é um câncer em nossa sociedade neste momento. Incentivo as pessoas a se desconectarem, apagarem as luzes, pararem de passar tempo on-line, saírem e fazerem o bem em sua comunidade”, opinou o governador republicano. Cox incentivou os americanos a se esforçarem para entender uns aos outros. “É uma escolha, e cada um de nós pode fazê-la”, concluiu.

Ao longo da entrevista coletiva, foi anunciada a prisão do suposto assassino de Kirk, um homem de 22 anos identificado como Tyler Robinson, que foi entregue às autoridades por um parente depois de admitir o crime na última quarta-feira. Espera-se que as autoridades estaduais e federais acusem formalmente Robinson de homicídio qualificado, um crime que pode ser punido com a pena de morte.

*Com informações da EFE

