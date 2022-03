Governo ucraniano informa que 840 crianças foram feridas em ataques russos

De acordo com estimativa do governo, 28 crianças morreram nos bombardeiros

REUTERS/Yara Nardi Crianças tentam sair da Ucrânia ao lado de suas mães



O chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, anunciou nesta sexta-feira que 840 crianças ficaram feridas até o momento no confronto entre Rússia e as forças de resistência ucranianas. “A questão dos corredores humanitários é a questão número 1”, disse Danilov à Associated Press. O governo ucraniano tinha informado que 28 crianças morreram nos bombardeiros, enquanto 2.000 civis também foram baixa. A ONU estima que 1,2 milhão de ucranianos deixaram o país desde que a invasão começou no dia 24 de fevereiro. Na última quinta-feira, 3, ambos os governos concordaram em criar um corredor humanitário para a retirada de civis de Kiev, a capital da Ucrânia. Neste fim de semana haverá novas reuniões entre os representantes para tentar um cessar-fogo.