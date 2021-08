Grace deixa pelo menos sete mortos e três desaparecidos no México

Tempestade tropical amoleceu o solo e causou deslizamentos em dois bairros populosos do município de Xalapa

EFE/Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz - 21/08/21 Os efeitos das fortes chuvas registradas durante a madrugada do último sábado, 21, foram sentidos durante o dia



Pelo menos sete pessoas morreram e três estão desaparecida na cidade de Xalapa, no México, após os deslizamentos causados pela tempestade tropical Grace. A forte chuva amoleceu o solo e causou o estrago em dois bairros populosos do município. Em Brisas del Río Sedeño, o deslizamento soterrou uma casa e seis membros e uma mesma família morreram. Já em 21 de Marzo, a morte foi de uma menina de sete anos. O governador Cuitlahuác García Jiménez classificou a situação como lamentável. Agentes do Exército Mexicano e da Polícia Estadual estão no local realizando operações de resgate, além de tarefas de limpeza em outras regiões da cidade onde ocorreram inundações.

Os efeitos das fortes chuvas registradas durante a madrugada do último sábado, 21, foram sentidos durante o dia. Embora as águas tenham descido muito rapidamente, deixaram um rastro de danos. Grace atingiu a parte norte do estado de Veracruz, localizado no Golfo do México, com ventos sustentados de 190 km/h, deixando enormes prejuízos nos municípios de Poza Rica, Tihuatlan, Cazones e Sierra de Papantla. Os resquícios do furacão afetaram pelo menos 22 municípios do norte e da região montanhosa central. As autoridades dos três níveis de governo informaram que 8.945 pessoas estão trabalhando nas tarefas de resgate, socorro e limpeza nas áreas afetadas e 358 abrigos temporários estão ativos. Enquanto isso, a Comissão Federal de Eletricidade informou que 330 mil usuários ficaram sem serviço de energia elétrica, principalmente no norte do Estado.

*Com informações da EFE