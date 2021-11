Greta Thunberg chama cúpula do clima da COP26 de ‘evento de relações públicas’

Ativista sueca discursou para milhares de manifestantes no evento ‘Fridays for Future’, em Glasgow

Ewan Bootman/NurPhoto Greta discursou para milhares em Glasgow



No evento ‘Fridays for Future’ nesta sexta-feira, dia 6, em Glasgow, na Escócia, a ativista sueca Greta Thunberg soltou o verbo sobre a cúpula da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – COP26, que aconteceu nesta semana, foi um ‘exercício de relações públicas’ e um fracasso. “A COP26 foi eleita a COP mais excludente de todos os tempos”, disse ela no comício na George Square. “Esta não é mais uma conferência sobre o clima. Agora é um festival global de lavagem verde do Norte, uma celebração de duas semanas de negócios como de costume, e blá, blá, blá”, reclamou.

De acordo com ela, os líderes mundiais sabiam que estavam criando brechas e estruturas que continuam os beneficiando sem resolver a crise climática. Nas palavras dela, a conferência virou “um evento de relações públicas onde os líderes estão dando belos discursos e anunciando compromissos e metas extravagantes, enquanto por trás das cortinas os governos dos países globais do Norte ainda se recusam a tomar qualquer ação climática drástica”, disse ela. No dia 30, Greta se juntou a outros jovens em protesto contra bancos em Londres.