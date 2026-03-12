Guerra deixa mais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início do conflito
Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), conflito iniciado após ataques de Israel e dos EUA ao Irã deixou entre 600 mil e 1 milhão de famílias deslocadas
Quase 3,2 milhões de iranianos foram deslocados dentro do país desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos, em 28 de fevereiro, anunciou nesta quinta-feira (12) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).
“Entre 600 mil e um milhão de famílias iranianas estão deslocados temporariamente dentro do país por causa do conflito em curso, o que representa até 3,2 milhões de pessoas”, informou a agência em um comunicado.
“A maioria foge de Teerã e de outras grandes cidades para buscar refúgio no norte do país e nas zonas rurais“, acrescentou. “O número deve continuar aumentando enquanto persistirem as hostilidades”.
No 13º dia de conflito, o ACNUR também chama a atenção para as pessoas estrangeiras refugiadas no Irã.
“As famílias de refugiados acolhidas no país, em sua maioria afegãs, também são afetadas. Sua situação precária e suas redes de apoio limitadas as tornam especialmente vulneráveis”, advertiu Ito.
Estados Unidos e Israel lançaram um ataque de magnitude sem precedentes contra a república islâmica, no qual foi assassinado o líder supremo iraniano Ali Khamenei, de 86 anos, que estava à frente do país desde 1989. Teerã lançou uma salva de mísseis contra cidades em todo o Oriente Médio.
