Guerra deixa mais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início do conflito

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), conflito iniciado após ataques de Israel e dos EUA ao Irã deixou entre 600 mil e 1 milhão de famílias deslocadas

AFP Pessoas inspecionam os destroços de um prédio danificado após ataques aéreos no centro de Teerã.



Quase 3,2 milhões de iranianos foram deslocados dentro do país desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos, em 28 de fevereiro, anunciou nesta quinta-feira (12) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

“Entre 600 mil e um milhão de famílias iranianas estão deslocados temporariamente dentro do país por causa do conflito em curso, o que representa até 3,2 milhões de pessoas”, informou a agência em um comunicado.

“A maioria foge de Teerã e de outras grandes cidades para buscar refúgio no norte do país e nas zonas rurais“, acrescentou. “O número deve continuar aumentando enquanto persistirem as hostilidades”.

No 13º dia de conflito, o ACNUR também chama a atenção para as pessoas estrangeiras refugiadas no Irã.

“As famílias de refugiados acolhidas no país, em sua maioria afegãs, também são afetadas. Sua situação precária e suas redes de apoio limitadas as tornam especialmente vulneráveis”, advertiu Ito.

Estados Unidos e Israel lançaram um ataque de magnitude sem precedentes contra a república islâmica, no qual foi assassinado o líder supremo iraniano Ali Khamenei, de 86 anos, que estava à frente do país desde 1989. Teerã lançou uma salva de mísseis contra cidades em todo o Oriente Médio.

*AFP