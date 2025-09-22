Hamas divulga vídeo de refém israelense-alemão vivo em Gaza

Esta é a segunda vez no mês que o movimento terrorista compartilha imagens do jovem, sequestrado durante o ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel

Photo by HAMAS MEDIA OFFICE / AFP Refém israelense-alemão Alon Ohel, de 24 anos



O braço armado do Hamas divulgou nesta segunda-feira (22) um vídeo que mostra vivo o refém israelense-alemão Alon Ohel, de 24 anos. Esta é a segunda vez no mês que o movimento islamista compartilha imagens do jovem, sequestrado durante o ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel. No vídeo, Ohel veste uma camisa preta e pede ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que negocie a libertação dos reféns ainda detidos em Gaza. Ele também dirige uma mensagem à família, pedindo que continue protestando contra o governo para pressionar por sua soltura.

As imagens, divulgadas pelas Brigadas Ezzedin Al Qassam, mostram ainda um combatente armado ao lado do refém. Segundo o Fórum das Famílias dos Reféns, Ohel foi capturado durante o ataque ao festival de música Nova. A entidade confirmou sua identidade e pediu que veículos de imprensa não publiquem fotos nem trechos do vídeo. O jovem planejava iniciar estudos de música após retornar de viagem pela Ásia semanas antes do sequestro.

Um vídeo semelhante já havia sido divulgado em 5 de setembro, no qual Ohel aparecia ao lado de outro refém, Guy Gilboa Dalal. De acordo com dados israelenses, 251 pessoas foram sequestradas no ataque de outubro. Destas, 47 permanecem em Gaza, sendo 25 já declaradas mortas pelo Exército. Na ofensiva, militantes do Hamas mataram 1.219 pessoas, a maioria civis. Desde então, a retaliação israelense deixou ao menos 65,3 mil mortos em Gaza, também majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde do território, números considerados confiáveis pela ONU.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula