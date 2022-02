Helicóptero cai próximo a banhistas em praia de Miami Beach; veja vídeo

Um helicóptero caiu a pouco metros de banhistas em uma praia de Miami Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu neste sábado, 19. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento que a aeronave perde começa a perder altitude e cai na água, a uma curta distância do local onde estavam dezenas de pessoas. Em gravação divulgada pela Polícia de Miami Beach é possível ver que as hélices do helicóptero continuam girando após a queda. Segundo a corporação, dois passageiros foram encaminhados para o Jackson Memorial Hospital e estão “estáveis”. Um terceiro ocupante da aeronave não teria se machucado. A área da praia, que fica próximo da rua 10, foi interditada pelas autoridades locais até que uma investigação da Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos seja concluída.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

