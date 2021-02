Homem de 19 anos é preso após forjar sequestro para não trabalhar

Caso aconteceu na cidade de Coolidge, no Arizona; depois que investigadores não encontraram evidências do crime, Brandon Soules confessou que inventou a história

Divulgação/ Coolidge Police Department Brandon Soules admitiu ter mentido à polícia



A polícia da cidade de Coolidge, no Arizona, prendeu um homem de 19 anos que fingiu ser sequestrado para faltar no trabalho. Segundo as autoridades locais, Brandon Soules foi encontrado perto de uma caixa d’água amarrado e com uma bandana em sua boca. À polícia, Brandon disse que foi sequestrado por dois homens encapuzados na madrugada do dia 10 de fevereiro. Eles teriam colocado a vítima em um carro e o deixado inconsciente antes de abandoná-lo ao lado da caixa d’água. As autoridades investigaram o caso e não encontraram evidências de que o sequestro tivesse acontecido. A hipótese de assalto também foi descartada. Segundo veículos de imprensa locais, policiais disseram que vídeos de segurança que poderiam provar o crime mostraram, na verdade, que não haviam sinais de que a história de Brandon seria verdade. Brandon foi preso por mentir para a polícia no dia 17 de fevereiro e confessou que inventou a história para não ir trabalhar.