Homem é diagnosticado com varíola dos macacos, Covid-19 e HIV ao mesmo tempo

Essa é a primeira vez que cientistas relatam essa coinfecção; caso aconteceu na Itália

Caso de coinfecção envolvendo varíola dos macacos, HIV e Covid-19 foi registrado pela primeira vez



Um homem de 36 anos foi diagnosticado na Itália com varíola dos macacos, Covid-19 e HIV, segundo a revista científica “Journal of Infection”. Esse é o primeiro caso de coinfecção envolvendo os três vírus. Conforme as informações publicadas pelo artigo, o paciente ficou cinco dias na Espanha entre 16 e 20 de junho e apresentou sintomas iniciais como: febre, dor de garganta, fadiga e dor de cabeça. Inicialmente ele testou positivo para SARS-CoV-2 e na sequência começou a apresentar erupção no braço esquerdo. Foi quando ele procurou o hospital. O homem já tinha sido vacinado com duas doses de Covid-19 e no final de 2021 tinha testado negativo para HIV, porém, durante sua passagem pela Espanha se relacionou sem proteção. O paciente, que não teve a identidade revelada, foi liberado no sexto dia, e, apesar da ausência de novas lesões, ele seguia testando positivo para as doenças, porém fez isolamento em casa e começou o tratamento de HIV.