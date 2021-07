Homem é picado por cobra na virilha após sentar no vaso sanitário na Áustria

Píton albina de 1,6 metro era do vizinho da vítima e pode ter fugido pela tubulação do prédio; homem de 65 anos foi socorrido e passa bem

Werner Stangl/Reprodução Cobra estava em tubulação de apartamento



Um homem de 65 anos, morador da cidade de Graz, na Áustria, foi atacado por uma cobra na virilha nesta segunda-feira, 5, após sentar no vaso sanitário da própria casa. O animal, que tinha 1,6 metro de comprimento, era uma píton albina de estimação do vizinho dele, um jovem de 24 anos que cria animais silvestres. A vítima disse que sentiu a dor na virilha assim que sentou na privada e percebeu que tinha sido picado por uma cobra que saiu da tubulação e ainda estava no vaso. O idoso foi encaminhado ao hospital, levou pontos, passou por uma série de exames e não corre risco de vida. O dono da cobra, que afirmou que não sabia como o animal escapou do terrário em que vivia, foi autuado por crime de lesão e negligência. Ele cria outras 10 serpentes e um lagarto, mas aguarda decisão judicial para recuperar a “guarda” do animal que fugiu pela tubulação do prédio. Segundo o jornal austríaco Kronen Zeitung, o especialista em répteis Werner Stangl foi chamado até o local para retirar o animal da tubulação. “Não foi uma tarefa fácil. A píton tinha todos os músculos tensos e estava presa no tubo”, disse.