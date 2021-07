Homens armados sequestram 140 crianças em escola na Nigéria

Suspeitos escalaram grade, renderam funcionários e levaram 140 das 16 crianças que estudam em uma escola batista na cidade de Kaduna

Google Street View/Reprodução/05.07.2021 Alunos foram sequestrados em escola batista na Nigéria



Homens armados sequestraram pelo menos 140 crianças na Escola Batista Bethel, em Kaduna, na Nigéria, na manhã desta segunda-feira, 5. De acordo com testemunhas, os suspeitos escalaram uma grade para poder entrar na escola nas primeiras horas do dia. “Os sequestradores levaram 140 alunos, somente 25 conseguiram escapar. Nós não temos ideia de para onde eles foram levados”, afirmou o professor Emmanuel Paul em entrevista a agências de notícias locais. Uma missão de resgate foi implementada pela polícia local e equipes táticas buscam pelos suspeitos. Apesar das dimensões do ataque, este é apenas o quarto maior registrado no país desde dezembro no país que vive uma “epidemia” de sequestro de estudantes. Gangues armadas já tomaram como reféns mais de 800 alunos no ano de 2021. Mais de 150 deles continuam desaparecidos. A maior parte dos sequestros ocorre para que suspeitos negociem altas quantias de dinheiro em troca das crianças com vida.