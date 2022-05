Homem mais velho do mundo revela receita para passar dos cem

Segundo o Guinness, Juan Vicente Pérez, de 112 anos, bebe ‘um copo de aguardente todos os dias, trabalha duro e tem uma boa noite de descanso’

Reprodução/guinnessworldrecords Juan Vicente Pérez completa 113 anos no dia 27 de maio



Juan Vicente Pérez, de 112 anos, foi reconhecido na terça-feira, 17, pelo Guinness como o homem mais velho do mundo. O agricultor venezuelano completa 113 anos no dia 27 de maio e revelou qual a receita para conseguir passar dos cem. Além de trabalho duro e uma boa noite de descanso, Pérez diz que é necessário “beber um copo de aguardente todos os dias”, informou o Guinness acrescentando que “ele tem saúde e memória excepcionais. Lembra de sua infância, casamento, os nomes de seus irmãos, filhos e netos. Ele adora estar cercado pela família e amigos.

Nascido na Venezuela na cidade de El Cobre, estado de Táchira, Pérez foi casado por 60 anos e tem 11 filhos, 41 netos, 18 bisnetos e 12 tataranetos. Sua esposa faleceu em 1997. O centenário começou a trabalhar muito cedo como agricultor. Aos 5 anos, já ajudava os pais nas plantações de açúcar e café, e na idade adulta serviu como oficial de justiça para resolver disputas de terras na cidade onde morava, Caricuena. Sua família se sente “muito grata pela saúde” que Pérez tem, declara uma de suas filhas, Nelyda. Apesar de ainda querer viver por mais tempo, o idoso quer ser lembrado como uma pessoa trabalhadora, fiel à sua esposa e à sua profunda devoção religiosa quando partir.

Perez se junto a freira francesa, de 118 anos, que assumiu o posto de pessoa mais velha do mundo em abril, depois que a japonesa Kane Tanaka, que tinha 119 anos, faleceu. A receita da religiosa para viver mais segue os mesmos passos do venezuelano. De acordo com a equipe de cuidadores que cuida de Luciee em uma casa de repouso na cidade de Toulon, no sudeste da França, ela bebe uma taça de vinho todos os dias. “Sua taça de vinho a mantém e talvez isso seja seu segredo de longevidade” disse um funcionário. O assessor da irmã Lucile, David Tavela, já afirmou que ela pretende superar a pessoa com a vida mais longa já registrada, a também francesa Jeanne Louise Calment, que viveu 122 anos e 164 dias e faleceu em 1997. Apesar de estar praticamente surda e usar cadeiras de rodas, ela gosta de manter a mente ativa. “Eles me acordam às 7 da manhã, me dão meu café da manhã e me colocam na minha mesa, onde fico ocupada com pequenas coisas”, relatou a freira ao Guinness World Records.