Homem pesca tubarão com a mão e sai arrastando pela areia da praia; assista

Pescador estava tentando ajudar o animal e tirar o anzol; após resgate, o bicho foi devolvido ao mar

Reprodução/Instagram/@only_in_mastic Pescador estava tentando ajudar o tubarão e tirar o anzol que ficou preso no animal



Um pescador chamou atenção em Smith Point Beach, uma praia de Nova York, quando pescou um tubarão com a mão e saiu arrastando pela areia. Em um vídeo que viralizou na internet é possível ver o momento em que tudo acontece. Segundo o jornal “The Independet” o homem acabou pescando o animal por acidente, relatou Emily Murray em entrevista à imprensa, acrescentando que “ele estava tentando tirar o anzol e cortá-lo”. A mulher também é a autora do vídeo em que é possível ver que o homem precisa tentar duas vezes para conseguir ajudar o animal, que depois foi devolvido ao mar. Na primeira ele agarra a cauda do tubarão que acaba escapando e voltando para água. Mas, na sequência, ele consegue capturá-lo e ajudá-lo. Segundo o The Independet, desde julho já foram registrados seis ataques de tubarão em Long Island.