Hong Kong apreende equivalente a R$ 80 milhões em cocaína saída do Brasil

Carga de 110 quilos foi encontrada em sistemas hidráulicos transportados por avião; essa é maior apreensão de cocaína feita pela alfândega de Hong Kong em 20 anos

Malcolm Koo/Creative Commons Carga foi enviada do Brasil para a China



Duas pessoas foram presas nesta terça-feira, 30, em Hong Kong, na China, após a alfândega da região administrativa apreender 110 quilos de cocaína encontrados em um avião de carga vindo do Brasil. A droga estava armazenada dentro de dois sistemas hidráulicos que pesavam 1,5 tonelada e foram inspecionados no dia 22. Autoridades locais precisaram perfurar o metal com ferramentas especiais para encontrar a droga, que tem valor estimado de US$ 16,7 milhões (equivalente a R$ 80,3 milhões). O equipamento chamou atenção dos policiais porque a América do Sul não é considerada como um centro de fabricação de maquinários pesados, porque o valor de transporte aéreo das peças é alto e também porque o resto da carga não tinha qualquer produto de alta tecnologia. “A maneira precisa de esconder as drogas tornou isso difícil para a alfândega”, reconheceu o chefe do departamento de investigação de narcóticos, Lee Kam-wing, em entrevista à imprensa local. Esta é a maior quantidade de droga apreendida no aeroporto nos últimos 20 anos.