Hunter Biden propõe se declarar culpado em caso de evasão fiscal nos EUA em tentativa de frear o processo

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs, nesta quinta-feira (5), se declarar culpado em um julgamento de evasão fiscal na Califórnia, em uma tentativa de última hora de frear o processo. A seleção do júri estava prestes a começar em um tribunal de Los Angeles, quando a defesa anunciou que Hunter, de 54 anos, está preparado para se declarar culpado mesmo que isso signifique a probabilidade de uma condenação. O juiz Mark Scarsi convocou um recesso na audiência para que os promotores pudessem discutir a oferta do réu. Hunter Biden é acusado de sonegar 1,4 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) em impostos na última década, e ao contrário, se dedicar a gastar em uma vida de luxo, que incluiu profissionais do sexo e dependência química. Ele já enfrentou outro julgamento este ano no estado de Delaware, no qual foi considerado culpado de mentir sobre o consumo de drogas para adquirir uma arma de fogo.

David Weiss, promotor especial do caso, continua em busca de provas que comprovem o crime de sonegação fiscal. Hunter Biden pode pegar até 17 anos de prisão por esses crimes. Se o julgamento continuar, os argumentos iniciais estão previstos para a segunda-feira. A defesa de Hunter argumenta que a sonegação fiscal foi um descuido em meio a uma vida caótica, devido à dependência química e ao trauma da perda do irmão, Beau, que morreu de tumor cerebral em 2015. Mas depois Hunter Biden pagou seus impostos, assim como as multas, e conseguiu um entendimento com a Justiça para evitar a prisão, porém o acordo falhou no último minuto.

Acredita-se que, desde então, Hunter Biden tentava concretizar outro acordo. Mas isso é difícil para os promotores, sob pressão de membros do Partido Republicano, que buscam determinar se o filho do presidente recebe um tratamento favorecido. Hunter Biden é alvo frequente dos adversários de seu pai, que têm tentado – sem provas – apresentar a família como um grupo de criminosos que obteve poder e riqueza graças à carreira política do atual presidente.

*Com informações da AFP

