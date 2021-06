Igreja Metodista do Reino Unido passa a permitir casamento de pessoas do mesmo sexo

Decisão foi tomada após votação em conferência da igreja nesta quarta-feira, 30; expectativa é de que casamentos sejam celebrados a partir de setembro

Adolfo Edwin/Creative Commons Igreja deve iniciar cerimônias em setembro



Com mais de quatro mil templos e 164 mil membros, a Igreja Metodista do Reino Unido se tornou nesta quarta-feira, 30, a maior instituição religiosa da Grã-Bretanha a permitir e celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A decisão foi tomada com base em votações de reverendos e outros representantes da igreja. Ao todo, 254 votos foram favoráveis à mudança e 46 votos foram contrários. “Alguns de nós temos rezado por anos para que este dia chegasse e nem conseguimos acreditar que isso está acontecendo”, afirmou o reverendo Sam McBratney, membro da Campanha de Dignidade da igreja, em conversa com o canal britânico BBC. Segundo ele, a decisão mostra um primeiro passo em direção à Justiça após anos de “conversas dolorosas”. A expectativa é de que no mês de setembro os casamentos passem a ser celebrados.