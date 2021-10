Ilha onde vulcão Cumbre Vieja está ativo registra 184 terremotos em 24 horas

Segundo o Instituto Geográfico Nacional do país europeu (IGN), 17 tremores foram sentidos pela população

EFE / Miguel Calero Vulcão está ativo desde 19 de setembro



A atividade do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, na Espanha, provocou 184 terremotos em 24 horas. Segundo o Instituto Geográfico Nacional do país europeu (IGN), 17 deles foram sentidos pela população. O tremor de maior magnitude foi registrado às 2h05 desta terça, com 4,2 graus na escala Richter. O tremor ocorreu na Villa de Mazo, onde foi identificado um terremoto de 4,9 graus no último sábado, o mais intenso desde o início da erupção do vulcão, em 19 de setembro. Na noite desta segunda, o vulcão sofreu uma nova ruptura no cume, que provocou transbordamento de lava e desmoronamentos. A rede geodésica de estações, instalada em La Palma, detectou uma elevação do solo de mais de dez centímetros nas últimas 24 horas, além de uma deformação para o sul, na estação mais próxima aos centros de erupção do vulcão.

*Com informações da EFE