Incêndio destruiu um terço de ilha australiana, informa Nasa

A Nasa estima que cerca de 155 mil hectares da Ilha Kangaroo, na Austrália, tenham sido devastados pelos incêndios que atingem o país desde o fim de dezembro. Imagens divulgadas pela agência espacial norte-americana mostram a abrangência e as consequência do fogo na ilha, que abriga diversas espécies selvagens.

Kangaroo é situada na costa sul da Austrália, e é famosa por sua natureza exuberante e por suas reservas naturais protegidas. Lá, vivem espécies de leões-marinhos, coalas e aves. A região oeste da Ilha, onde está localizado o Parque Nacional Flinders Chase, foi a mais afetada. Duas pessoas morreram, 56 casas foram destruídas e centenas de edifícios foram danificados pelas chamas.

Bushfires have been ravaging Australia's Kangaroo Island, which is home to native wildlife such as sea lions, koalas and endangered bird species. Our @NASAEarth satellites are monitoring the extent of the damage and the areas continuing to burn. https://t.co/WqdjzEgF6c pic.twitter.com/StI7CQEPum

— NASA (@NASA) January 7, 2020