Israel afirma ataque a novo chefe do Hamas em Gaza

Odeh foi nomeado após morte de antecessor em bombardeio há menos de um mês

HAITHAM IMAD/EFE/EPA Gaza, 10/12/2023.- Uma casa destruída após um ataque aéreo israelense no campo de refugiados ocidental de Shati, oeste da Faixa de Gaza.



Israel anunciou que atacou o novo chefe do braço armado do movimento islamista palestino Hamas, Mohammed Odeh, em um bombardeio em Gaza nesta terça-feira (26), alguns dias depois que seu predecessor morreu em uma ofensiva semelhante no território palestino.

O exército lançou o bombardeio em Gaza sob a diretriz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e do ministro da Defesa, Israel Katz, informou o chefe de governo em um comunicado conjunto com o titular da Defesa.

Segundo o comunicado, Mohammed Odeh é um dos mentores do ataque do Hamas de 7 de outubro em Israel. O novo chefe foi nomeado para comandar as Brigadas Ezzedine al Qasam depois que seu antecessor, Ezzedine Al Hadad, morreu em um bombardeio neste mês.

“Ezedin Al Hadad foi assassinado ontem em um ataque israelense contra um apartamento e um veículo civil na Cidade de Gaza”, disse um dirigente do Hamas na época do ataque.