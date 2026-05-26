BP demite presidente do conselho devido a ‘sérias preocupações’ com conduta

Antiga British Petroleum está preocupada com valor de ações na bolsa

Foto de Stuart Conway/BP/AFP Foto de divulgação tirada em 10 de março de 2018, divulgada pela BP e recebida em Londres em 22 de novembro de 2018, mostra um operário a bordo de uma plataforma de petróleo no campo petrolífero de Clair Ridge, no Mar do Norte, a 72 quilômetros da costa da Escócia.



A BP, antiga British Petroleum, destituiu Albert Manifold do cargo de presidente do conselho, com efeito imediato, citando “sérias preocupações” com governança e conduta. A companhia mencionou que a decisão foi unânime e que o membro do conselho Ian Tyler assumirá a função de forma interina, em comunicado nesta terça-feira (26).

A destituição de Manifold ocorre depois que alguns analistas e investidores começaram a ver alguma melhora nas operações e na proposta de valor da BP. Ele assumiu como presidente do conselho da gigante britânica de energia em outubro e desempenhou um papel central em acelerar a execução de sua estratégia de simplificação.

A empresa colocou seu negócio tradicional de combustíveis fósseis no centro de seus planos e vem cortando gastos com ativos ligados à energia de transição na tentativa de recuperar seu preço de ação enfraquecido.

*com informações da Dow Jones Newswires