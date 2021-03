Incêndio em campo de refugiados em Bangladesh deixa 15 mortos, 560 feridos e 400 desaparecidos

As autoridades locais estimam ainda que 45 mil pessoas tiveram que fugir após 10 mil abrigos terem sido destruídos pelo fogo, que se alastrou por mais de dez horas pela área de 3 mil hectares

EFE/EPA/TANBIRUL MIRAJ RIPON Estima-se que 45 mil pessoas perderam sua moradia e pertences no incêndio, que foi o terceiro nos últimos quatro dias



Um incêndio de mais de dez horas de duração devastou um campo de refugiados em Cox’s Bazar, cidade litorânea no sudeste de Bangladesh, nesta segunda-feira, 22. As autoridades locais confirmaram 15 mortes, afirmando ainda que 560 pessoas estão feridas, 400 estão desaparecidas e 45 mil tiveram que fugiram após 10 mil abrigos terem sido destruídos pelo fogo. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) prometeu enviar um milhão de dólares para ajuda imediata, mas reconheceu que outros US$ 20 milhões serão necessários para suprir necessidades urgentes. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados (ANUR), antes do incêndio um total de 800 mil refugiados da etnia muçulmana Rohingya morava ali, sendo que a maioria deles tinha fugido de perseguições em Myanmar, que lhes nega a cidadania. Uma comissão foi criada para investir a causa do incêndio, que teria começado em uma das milhares de barracas improvisadas feitas com lona e pedaços de bambu e depois se agravado devido à explosão de botijões de gás que os refugiados usam para cozinhar. A tragédia chama atenção, no entanto, por ter sido o terceiro incêndio nos últimos quatro dias no campo de 3 mil hectares em Cox’s Bazar. Em janeiro também houve outros dois incêndios que destruíram centenas de casas e quatro escolas da Unicef.