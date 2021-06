Incêndio em escola marcial deixa 18 mortos na China; maioria das vítimas era criança

Mais de 30 crianças dormiam nas instalações da escola no momento em que o incêndio começou, por volta das 3 da manhã

Google Maps/Reprodução Caso foi registrado na província de Hunã



Um incêndio registrado em uma escola de artes marciais na província de Honã, na China, deixou 18 pessoas mortas e 16 feridas nesta sexta-feira, 25. O caso ocorreu durante a madrugada, por volta das 3h no horário local (16h no horário de Brasília). O Centro de Artes Marciais Zhenxing abrigava parte dos seus alunos em alojamentos e tinha 34 crianças dormindo no momento em que o incêndio começou. A maioria dos mortos é formada por crianças. Feridos foram levados para hospitais da região, mas parentes de vítimas que conversaram com agências internacionais relataram que mais informações sobre o estado de saúde deles têm sido “bloqueadas”. Em comunicado, o governo da província de Henan afirmou que uma pessoa responsável pela administração da escola de artes marciais foi presa.