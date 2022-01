Incêndio em prédio de Nova York deixa pelo menos 19 mortos, incluindo 9 crianças

Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova York, mais de 200 agentes participaram do combate às chamas e do resgate às vítimas

Reprodução/Twitter @PMBreakingNews Tragédia aconteceu prédio em bairro residencial na cidade de Nova York



Um incêndio atingiu um prédio residencial no bairro do Bronx, em Nova York, na tarde deste domingo, 9, e deixou pelo 19 mortos, incluindo 9 crianças. Segundo as autoridades, 32 pessoas estão com feridas que podem ser fatais, 9 estão em estado grave e outras 22 estão com ferimentos que não oferecem riscos à vida. Além disso, um membro da corporação foi enviado ao hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY), mais de 200 agentes trabalharam no combate ao incêndio, que começou no terceiro andar do prédio. Veículos de imprensa local divulgaram imagens e afirmam que o número de feridos supera a marca de 60. Segundo o porta-voz do FDNY, as chamas não passaram para outras casas, mas a fumaça se espalhou por todo o prédio.

*Com informações do repórter Eliseu Caetano