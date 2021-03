Incêndio em UTI mata três pacientes com Covid-19 em Bangladesh

Setor atingido era destinado pacientes com a doença; o motivo do acidente ainda não é conhecido pelas autoridades locais

EFE/EPA/MONIRUL ALAM O incêndio foi controlado em meia hora, mas deixou três mortos



Um incêndio ocorrido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital localizado em Daca, em Bangladesh, provocou a morte de três pessoas, segundo confirmaram fontes oficiais. O setor atingido era destinado pacientes com Covid-19. Conforme relatou à Agência EFE o oficial do Corpo de Bombeiros Kamrul Islam, o fogo foi iniciado no terceiro andar do Hospital Universitário da capital do país asiático, por volta de 8h10 locais (23h10 de ontem, pelo horário de Brasília). O incêndio foi controlado em meia hora, e o que o motivou ainda não é conhecido pelas autoridades locais. A principal suspeita é de que tenha havido um curto circuito.

As vítimas não resistiram enquanto eram retiradas da UTI do hospital. Ao todo, 14 pacientes com Covid-19 em estado crítico estavam sendo tratados na unidade de terapia intensiva do hospital, onde ainda há mais 500 internados que se recuperam da infecção pelo novo coronavírus. Bangladesh, de acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades locais, registrou 560.887 casos confirmados de Covid-19 e 8.597 mortes.

*Com informações da EFE